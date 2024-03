Carrara, la fiera volano dell’economia: fari puntati su spiagge e ricezione

Carrara, 4 marzo 2024 – C’erano tutti al taglio del nastro della 44esima edizione della Tirreno Ct e della 25esima di Balnearia, il presidente della Regione Eugenio Giani, la rappresentante della Lega Susanna Ceccardi, l’assessore al Commercio Lara Benfatto. Le due manifestazioni ormai riferimento della ristorazione e dell’ospitalità, compresa quella delle spiagge, porteranno in città per quattro giorni centinaia di professionisti da tutto il mondo.

Centinaia saranno anche gli operatori balneari che oggi arriveranno al complesso di Carrarafiere per manifestare la loro preoccupazione in merito al futuro delle concessioni demaniali. Dalle 10 al Padiglione E ci sarà un confronto con il responsabile di Cna Balneari, Cristiano Tomei. "Dal punto di vista del cuore sono vicino ai balneari - spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani che ha presenziato al taglio del nastro - vorrei che potessero sviluppare e continuare anche con la prospettiva per il domani, per la loro attività. Purtroppo si intrecciano in queste vicende normative e interpretazioni, da quelle europee a quelle nazionali, che hanno creato problemi a un mondo che invece va sostenuto". Poi prosegue sulla fiera. "Stiamo andando verso un progressivo risanamento crescita e sviluppo del polo fieristico di Carrara. Questa manifestazione simbolo da 44 anni animata dal cibo e l’unione con Balnearia. Un volano economico per il territorio".

Un focus sui balneari arriva anche dall’europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi. "Questa fiera è il segno che il settore balneare è il motore trainante per il mercato italiano ed europeo. Noi siamo al lavoro con il Governo per dare risposte chiare e certe prima dell’estate. Il ministro Matteo Salvini ha proceduto alla mappatura delle nostre coste che è un presupposto fondamentale per trattare poi con la commissione europea. La mappatura dimostra chiaramente che la risorsa delle coste non è scarsa così come ipotizzava la direttiva Bolkestein quindi, da questo presupposto in risultanza dello studio fatto su un tavolo interministeriale, crediamo che ci siano delle buone prospettive e miriamo a portarle a casa il prima possibile. Ci auguriamo che la prossima commissione europea che si insedierà dopo le elezioni del parlamento europeo sia più attenta ai bisogni di famiglie e imprese". Ma oltre a questo c’è tutta una fiera ormai consolidata negli anni che decreterà oggi la migliore colomba italiana poi la premiazione del campionato italiano artisti decoratori, ancora il campionato italiano ‘eccellenze’ con premiazione finale.

Proseguiranno nell’area dedicata i campionati del Pentathlon e del Triathlon della cucina italiana. "Siamo orgogliosi anche quest’anno di ospitare la Tirreno Ct e Balnearia che sono ormai due eventi fissi per il territorio, importanti per il comune di Carrara ma anche per tutta la provincia - evidenzia l’assessore al turismo di Carrara, Lara Benfatto -. In questi giorni a Marina di Carrara avremo tanti operatori dell’accoglienza turistica, della ristorazione e del settore balneare". Eventi come questo ricadono su tutto il territorio - prende la parola la consigliera con delega al turismo del Comune di Montignoso, Eleonora Petracci - sia come immagine a livello promozionale ma anche proprio come ospitalità.

Una manifestazione importante soprattutto per l’ambito turistico Riviera Apuana "in sinergia con Carrara e Montignoso - infine l’assessore al turismo di Massa, Giorgia Garau -. Siamo orgogliosi di avere tanti produttori della zona, in questo modo raccontiamo il nostro territorio e tutto l’ambito turistico, una grande promozione enogastronomica".