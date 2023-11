Carrara e La Spezia più vicine. Nasce il Propeller dei due porti. Soci gli operatori del mare

Si è arricchito delle energie di Marina il Propeller club. Il sodalizio di operatori marittimi finora attivo alla Spezia, adesso ha allargato i suoi confini e gravita anche su Marina di Carrara. Nei giorni scorsi la conviviale che ha riunito i due scali, quello di Marina e quello spezzino e che ha visto i numerosi soci nella conviviale al Club Nautico. Il propeller, lo ricoprdiamo, è un sodalizio che riunisce i rappressentanti di professioni ed attività imprenditoriali del mondo marittimo, portuale e logistico.

Una serata organizzata dal membro del consiglio direttivo Michele Giromini nella splendida location del nuovo ristorante, in cui è stato raccontato “Il porto di Carrara e la sua economia”. Due i relatori d’eccezione: Edoardo Vernazza, presidente San Colombano Costruzioni Spa e Matteo Venturi, presidente della delegazione di Confindustria di Massa Carrara che hanno approfondito la circolarità e sostenibilità nel settore estrattivo lapideo che vede dai detriti del monte la vendita di materiali da riempimento e costruzioni che partono dal porto di Marina.

Nel corso della serata il presidente Gianluca Agostinelli ha anche annunciato la decisione del consiglio direttivo di rinominare il club “Propeller Club Ports of La Spezia and Marina di Carrara” in considerazione delle sinergie e forti collaborazioni fra i due porti oltre che del crescente numero di soci iscritti che provengono dal porto apuano.

La decisione di unire i due scali in un sodalizoo unico avviene nel solco tracciato dal past president Giorgio Santiago Bucchioni, che per primo con lungimiranza accolse anni or sono i primi soci di Carrara oltre che in continuità con il virtuoso impegno di Mario Sommariva presidente dell’Autorità portuale, da sempre in prima linea nella completa integrazione dei due scali.

La platea ha accolto positivamente la notizia con un lungo applauso.

La serata è stata l’occasione per presentare i nuovi soci del Club: Roberto Camerini, Federico Filesi, Emanuele Zignego, Stefano Michi, Fabrizio Forma, Sergio Landolfi, Alessandro Biggio e Cristiano Giannetti ed il socio onorario Monica Selene Mazzarese di recente insediatasi quale nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara. I soci si sono dati appuntamento alla prossima conviviale fissata il 20 dicembre per lo scambio degli auguri natalizi.