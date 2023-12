’Carrara città ciclabile’. Incontro allo ’Zaccagna’

Stamani dalle 9 alle 12 nell’aula magna dell’istituto Zaccagna si parla di infrastrutture ciclabili e mobilità sostenibile. Il convegno intitolato ‘Carrara, città ciclabile. Quando?’ sarà l’occasione per fare il punto della situazione sui progetti in essere nel Comune di Carrara. Dopo i saluti della dirigente scolastica Ilaria Zolesi e l’introduzione del docente d’istituto Federico Bonni, sono previsti gli interventi di Lorenzo Bertuccio (presidente Euromobility), del professor Riccardo Canesi dell’associazione ‘Zaccagna, ieri e oggi’, degli assessori alla cultura Gea Dazzi, alla mobilità Elena Guadagni e l’ambiente Moreno Lorenzini. Chiudono i lavori gli interventi dell’ingegnere Marco Passigato (progettista percorsi ciclabili) e dell’architetto Patrizia Scrugli (progettista di Cave). Alla conferenza partecipano gli studenti dell’indirizzo Ambiente (Galilei) e Costruzioni Ambiente Territorio (Zaccagna), e per loro avrà una particolare valenza didattico-educativa considerato il tema strettamente connesso ai loro studi.