Carnevale con la lirica. Marmo all’opera festeggia in Accademia

I grandi interpreti della lirica protagonisti del concerto di Carnevale di ’Marmo all’opera’ in programma per domenica alle 17 nell’aula magna dell’Accademia di belle arti. Anche in occasione di questo concerto il circolo ’Mercuriali’ è riuscito a portare in città grandi voci già note al pubblico carrarese, a cominciare dal soprano Aitana Sanz Pérez e dal tenore Lorenzo Martelli, che saranno affiancati dal baritono Giorgio Carli, dal bass baritone Cesidio Iacobone e dal pianoforte del maestro Pietro Mariani. Tutti personaggi di alto livello che anche stavolta hanno scelto di esibirsi in città grazie ai rapporti di amicizia che li legano al circolo carrarese degli ‘Amici della lirica’. Aitana Sanz Pérez è originaria di Valencia e a soli 8 anni è stata selezionata per partecipare al coro di voci bianche per ‘La Bohème’ al Palau de les Arts. Si è diplomata in pianoforte e canto al Conservatorio di Valencia. È stata insignita di prestigiosi premi in concorsi internazionali in tutto il mondo, come il ‘Manhattan International Music Competition’, il ‘Nomea International Competition’, il concorso di canto ‘Otto Edelman’ (miglior giovane talento) e il premio di eccellenza per la lingua russa. Il tenore abruzzese Lorenzo Martelli, classe 1998 ha vinto il prestigioso concorso internazionale Aslico. Diplomato in tromba ha conseguito il diploma anche in canto lirico al conservatorio dell’’Aquila, e si è perfezionato con nomi come Donata D’Annunzio Lombardi, Francesco Meli e Jacopo Sipari di Pescasseroli. Giorgio Carli dopo il debutto nel 1993 con ‘Il Campanello’ di Donizetti, ha cantato in Capriccio di Strauss sotto la direzione di Khun al Regio di Parma. Nel 2002 è stato scelto per interpretare il ruolo di Puccini nel musical Caruso a fianco di Katia Ricciarelli, ha interpretato il ruolo del giovane Pavarotti del docufilm della Rai sul tenore modenese.

A fare gli onori di casa sarà il maestro Pietro Mariani, che accompagnerà al pianoforte i quattro artisti. All’attività di concertista e di insegnante del conservatorio di Firenze e della scuola di Fiesole, il carrarese Mariani da anni ha unito l’accompagnamento in concerti lirici, grazie al quale ha affiancato celebrità del calibro di Dimitrova, Bartolini, Theodossiou, Carroli, Praticò, Manca di Nissa, Ganassi, Pirozzi. Posto unico numerato 20 euro.