’Cardiologie aperte’. Malattie e prevenzione con gli esperti dell’Opa

Anche quest’anno l’Ospedale del Cuore di Monasterio aderisce alla campagna ’Cardiologie aperte 2025’ promossa dall’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri italiani. Venerdì a Palazzo Ducale, dalle 17.30 alle 19.30, si terrà un convegno, organizzato dal dottor Sergio Berti, direttore di Cardiologia diagnostica e interventistica di Monasterio.

Un’occasione per a raccontare temi come la malattia cardiovascolare, l’importanza della prevenzione, il controllo dei fattori di rischio e il riconoscimento precoce dei sintomi dell’arresto cardiaco. Alla parte divulgativa seguirà una parte pratica con una simulazione di cardiorianimazione per illustrare le manovre rianimatorie necessarie in caso di arresto cardiaco. L’evento è aperto alla cittadinanza e gratuito.

"E’ un’occasione di incontro, che si inserisce attivamente nel percorso di riduzione dell’impatto delle malattie cardiovascolari promosso da sempre da Monasterio e dall’Opa – spiega Berti –. Le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa di morte nel mondo. Il riconoscimento dei fattori di rischio, la conoscenza dei sintomi della malattia cardiovascolare, ma anche il trattamento precoce dell’arresto cardiaco sul territorio sono fondamentali. L’incontro è per non dimenticare che la cura del cuore parte da noi".