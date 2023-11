Caravella e piscine, l’attività motoria è assicurata

La parte del leone del Pnrr è fatta dallo sport che da solo occupa 12 milioni di euro. Così la piscina di Carrara sarà rimessa a nuovo con due milioni. In questi giorni avverrà la consegna del cantiere e nel giro di 12 mesi le vasche di via Sarteschi saranno rimesse a nuovo. Due milioni e mezzo finiranno alla Caravella. Il progetto esecutivo è pronto e si attende il via libera della conferenza dei servizi che dovrà riunirsi entro l’anno.

Lì secondo le indicazioni della Sovrintendenza non sarà aggiunto alcun edificio né alcunacubatura. Sarà ampliata, con lo spostamento della cabine elettrica, la sede della scherma che avrà gli spogliatoi più capienti a uso anche dei pattinatori che utilizzerano la pista di pattinaggio e lo skate park. Non è escluso, una volta recuperata la pineta e restaurati gli attuali manufatti, che all’interno del verde, possa essere realizzato un chiosco in legno facilmente rimovibile per creare un centro per il tempo libero di sportivi e di chi non pratica attività motorie.

Così sarà realizzato un locale in legno per chiunque voglia trascorrere del tempo al fresco della pineta praticando sport o semplicemente incontrandosi con gli amici.