Cappucciniana, slitta il finale. Il maltempo allunga la rassegna. Altra serata tra cultura e cucina

La ‘Cappucciniana’ chiude tra cultura e gastronomia. IL maltempo di ieri ha sconvolto un po’ le date e il calendario degli appuntamenti in programma, come per lo spettacolo pirotecnico a Marina di Massa che chiude l’estate sulla costa apuana. Al convento dei Cappuccini era prevista una serata enogastronomica che slitta invece a giovedì 22. Anche l’appuntamento con “Le donne della Memoria- La memoria delle donne – Racconti, testimonianze, narrazioni delle filatrici del Cotonificio Ligure di Forno“, libro e dvd realizzati da Angela Maria Fruzzetti, che era in programma per domani viene posticipato a giovedì alle 18,30 nel salone del convento dei Cappuccini di Massa.

I fuochi d’artificio dunque illumineranno il litorale domani, dalle 22,30. Mentre il concerto di Sarafine e gli altri eventi previsti domenica per accompagnare la serata dei fuochi sono stati annullati e l’amministrazione comunale sta lavorando per tentare di recuperarli in un’altra data.

“La Cappucciniana” chiude invece domani con un appuntamento culturale e per finire la serata una cena organizzata dall’associazione Padre Damiano da Bozzano. Il programma della presentazione del libro, coordinato da Marcella Cardone, si è arricchito inoltre della presenza di Adi Casotti, eccellente violinista che eseguirà brani dedicati alla memoria delle filatrici di Forno, donne che operarono in fabbrica dagli anni Trenta fino al 1942. L’incontro è promosso da Tara Editoria e associazione Eventi sul Frigido, ospiti dell’associazione Padre Damiano da Bozzano, in occasione dell’80° anniversario della distruzione della fabbrica ad opera dell’esercito tedesco. Saranno presenti Francesca Corchia, regista che ha lavorato alla realizzazione del dvd, Chiara Caribotti che ha presentato una tesi su questo lavoro, Massimo Norti per le letture e la professoressa Rosaria Bonotti che dialogherà con l’autrice. Per la cena nell’Orto del Convento prenotare ai numeri: 3333953037; 3408627998