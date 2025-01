Capodanno di fuoco. Appartamento in fiamme. Evacuate quattro persone. Un ferito per i petardi

Un inizio d’anno particolarmente intenso, tra gomme tagliate alle auto, appartamenti in fiamme, feriti a causa dei ’botti’ di fine anno. Il primo intervento ha interessato un attico in via Muttini a Marina di Carrara. Per cause ancora da accertare, forse un petardo arrivato sulla terrazza (sulla dinamica sta adesso indagando il comando dei carabinieri della città del marmo), ha preso fuoco il materiale presente nel balcone. Intorno alle 5 di mattina è arrivata la chiamata ai vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto dopo una manciata di minuti. L’appartamento all’ultimo piano affaccia in una parte interna del complesso di case.

Le fiamme hanno interessato anche il balcone sottostante e quello al piano terra: pezzi di materiale incendiato sono crollato a terra e hanno ’contagiato’ anche la copertura al piano terra. Inizialmente era stata allertata anche l’ambulanza, poiché a risiedere nell’attico c’è una famiglia con due bambine. Fortunatamente i protagonisti di questa vicenda loro malgrado non hanno avuto bisogno di ausilio medico. I quattro però hanno dovuto abbandonare temporaneamente il loro appartamento: la famiglia è stata evacuata e l’appartamento giudicato inagibile. I genitori sono ospitati da familiari, le piccole a casa di amiche.

Il nuovo inizio d’anno ha visto anche un uomo, 78enne, residente a Massa, che ha passato la prima giornata del 2025 all’ospedale. Durante i festeggiamenti, pare che un petardo sia esploso troppo vicino, tanto da ferirlo a una mano. Immediato il soccorso e l’arrivo al Noa. Per l’uomo adesso c’è una prognosi di due settimane e un grande spavento che dovrà digerire.

Il lavoro dei vigili del fuoco si è poi spostato in località la Piana. Un cane, particolarmente spaventato dai ’botti’ di fine anno, ha iniziato a perdere il controllo, tentando scappare dal giardino della sua abitazione. Peccato che mentre stava per uscire dall’abitazione, sia rimasto incastrato nella ringhiera. Anche in questo caso è stato provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco che hanno tagliato la ringhiera per permettere all’amico a quattro zampe di tornare tra le braccia dei padroni.

C’è anche chi ha pensato di festeggiare la prima alba del nuovo anno mettendo in pratica atti vandalici. Quattro automobilisti che stamani sono andati alle loro auto in via Modena, a Marina di Carrara, hanno ricevuto un ’regalo’ sgradito: le gomme tagliate da sconosciuti.

Il lavoro delle forze dell’ordine si è concentrato per tutta la serata di San Silvestro al veglione a Marina di Massa. Carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale hanno garantito un regolare svolgimento dell’evento. Presenti circa duemila persone che hanno brindato al nuovo anno. Il lavoro delle forze dell’ordine si è poi concentrato nelle direttrici principali in fase di afflusso e deflusso delle persone accorse per festeggiare.