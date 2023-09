Capitalismo globale a Massa: presentazione del libro di Imperatore

Domani le associazioni ’Trentuno Settembre’ e ’Fridays for future Massa’ presentano il libro ’Territori in lotta. Capitalismo globale e giustizia ambientale nell’era della crisi climatica’ insieme all’autrice Paola Imperatore. "Il libro analizza nel dettaglio cinque conflitti territoriali – scrivono gli organizzatori – nati dalla volontà dei cittadini di opporsi alla costruzione di industrie inquinanti o da economie estrattive particolarmente impattanti, sia per l’ambiente che per la salute delle persone". La presentazione si terrà alle 18 al Largo senatore Alberto del Nero, anche conosciuta come piazza del Mercato.