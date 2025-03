Capitale della cultura. Persiani fa sul serio

Una serata di solidarietà e ricerca al Teatro Guglielmi. Una serata all’insegna della cultura nella quale il sindaco Francesco Persiani ha sciolto le riserve e annunciato una volta per tutte la candidatura della città a Capitale della cultura.

Il concerto jazz di beneficenza del ’Max De Aloe Quartet’ organizzato dalla Fondazione Monasterio, è stata l’occasione per Persiani di annunciare la volontà di proseguire nel percorso di proporre la città di Massa per l’importante riconoscimento.

"Questa sera – ha detto Persiani nel suo intervento di ringraziamento –, al Teatro Guglielmi, abbiamo vissuto un momento speciale all’insegna della solidarietà e della ricerca scientifica a favore della Fondazione Monasterio. Grazie alla dottoressa Simona Celi, che ci ha raccontato il valore della ricerca per il futuro della medicina, e al Max De Aloe Quartet, che con la sua musica jazz ha reso omaggio a questo importante impegno, dedicando alla ricerca una toccante interpretazione di ’Una lunga storia d’amore’ di Gino Paoli.

Un evento organizzato insieme all’istituto ’Valorizzazione castelli’ che ha visto la partecipazione di tanti sindaci del territorio, uniti non solo dalla Festa della Toscana, ma anche dalla volontà di costruire insieme un futuro basato su valori condivisi. E quale occasione migliore, proprio nel teatro intitolato a Pietro Alessandro Guglielmi per annunciare che Massa ha deciso di candidarsi a Capitale Italiana della Cultura 2028, per i 300 anni dalla sua nascita. Abbiamo una storia straordinaria, una comunità che sa unire cultura, solidarietà e innovazione, e tutte le carte in regola per intraprendere questa nuova avventura. Sarà un percorso ambizioso – ha concluso Persiani –, ma lo faremo tutti insieme, valorizzando il nostro patrimonio culturale e territoriale insieme al talento di chi ogni giorno contribuisce a rendere questa città un luogo speciale. Grazie a tutti per aver reso questa serata indimenticabile. Avanti, Massa".