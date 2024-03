Capaccola Alunni in visita al Giardino incantato

A Capaccola c’è un giardino incantato, con oltre 500 esemplari di camelie e ammirevoli opere scultoree della famiglia Lorenzetti. Una meraviglia che ha accolto gli alunni e le alunne della scuola primaria di S.Lucia G. Mazzini. Tutte le classi della scuola primaria di S.Lucia dell’I.C.Alfieri Bertagnini, in questi giorni sono state protagoniste di due uscite sul territorio. L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione con il presidente dell’associazione Borgo del Ponte, Vincenzo Ozioso, con l’obiettivo di sensibilizzare alla consapevolezza e al rispetto del patrimonio culturale e artistico nonché alla consapevolezza e all’importanza di temi come la botanica. I bambini hanno preso coscienza anche dell’importanza del compost nel messaggio del rispetto della natura. Alunni e docenti hanno visitato il Giardino Incantato, uno spazio privato appartenente alla famiglia Lorenzetti che, grazie alla collaborazione con l’associazione di Borgo del Ponte, ha aperto le porte per condividere la bellezza delle camelie, circa 500 specie.

"Emozionati e affascinati – dice il presidente Ozioso – i piccoli alunni hanno visitato il giardino e conosciuto le diversità dei fiori, la loro origine e il diverso utilizzo che se ne può trarre, tra cui la produzione del tè. Hanno concluso l’uscita ritornando a scuola con un piccolo dono, un vasetto con la terra e i semi delle camelie da piantare. Felicissimi, hanno continuato l’attività con le maestre, esprimendo,attraverso degli elaborati, quanto appreso dalla preziosissima esperienza". Un tuffo nella meraviglia della natura e dell’arte, due splendide giornate in cui i bambini di S.Lucia hanno manifestato la voglia e l’entusiasmo di scoprire la realtà che li circonda. Hanno potuto comprendere l’importanza del rispetto e della valorizzazione dell’ambiente. Docenti e alunni di S.Lucia ringraziano la famiglia Lorenzetti di Capaccola per la disponibilità e gentilezza e l’associazione del Borgo per essere presente con iniziative che avvicinano la scuola al territorio.

A. Maria Fruzzetti