Cantieri in serie lungo tutto il tratto autostradale

Oltre all’intervento sul viadotto Gravagna, sono in corso i lavori di potenziamento in corrispondenza dell’interconnessione A15A12 che dovrebbero concludersi a ottobre del prossimo anno, e lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza lungo la tratta autostradale compresa tra Aulla e Berceto che, pur prevedendo chiusure di singole corsie, non generano turbative al traffico. Tra gli interventi in corso di esecuzione rientrano anche il completamento dei lavori di adeguamento alle ultime norme tecniche sulle costruzioni dei viadotti Binaghetto, Rivi Freddi, Campedello e Roccaprebalza, in direzione La Spezia. I lavori sui viadotti Binaghetto e Rivi Freddi prevedono un’unica deviazione di carreggiata in prossimità dell’area di servizio Tugo tra Pontremoli e Berceto. Le attività sui viadotti Campedello e Roccaprebalza prevedono un’unica deviazione di carreggiata tra il casello di Berceto e il casello di Borgotaro. La conclusione è prevista entro fine marzo.

A partire da metà novembre è programmato, in deviazione di carreggiata, l’avvio dei lavori di risanamento acustico, con installazione di barriere fonoassorbenti e di ammodernamento delle barriere di sicurezza, presso l’abitato di Citerna, tra i caselli di Borgotaro e Fornovo. Il termine dell’intervento è previsto entro il 10 febbraio.