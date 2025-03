Canevale San Filippo Neri come Hogwarts

Il martedì grasso ha trasformato la scuola San Filippo Neri di Massa in un luogo incantato dove la magia prende vita e tutto diventa possibile. Per l’ultimo giorno di Carnevale l’istituto si è vestito di incantesimi ed è diventato la leggendaria Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria più famosa di sempre grazie ad Harry Potter. I corridoi sono sembrati allungarsi come per magia, le aule si sono riempite di formule misteriose e il grande piazzale esterno è diventato il punto di ritrovo per giovani streghe e maghi pronti a vivere un’avventura straordinaria. I bambini, vestiti a tema, hanno portato con sé il fascino di un mondo incantato: mantelli svolazzanti, bacchette luminose e cappelli a punta hanno animato la giornata con un turbinio di incantesimi e risate. Dopo il ritrovo, la magia si è diffusa per le vie cittadine, trasformando le strade in un grande spettacolo itinerante. Le quattro case di Hogwarts hanno preso vita attraverso i loro colori distintivi, mentre la musica e il divertimento hanno accompagnato il corteo festoso. Ogni bambino ha sfoggiato con orgoglio il proprio stemma e il senso di appartenenza alle case di Grifondoro, Serpeverde, Corvonero o Tassorosso.

Gli abitanti si sono affacciati alle finestre, incantati dall’atmosfera fiabesca che ha avvolto la città mentre i più piccoli hanno osservato con meraviglia il passaggio dei giovani maghi. Al ritorno a scuola, l’incantesimo è continuato e anche l’aula mensa è sembrata la grande sala del castello incantato dove Harry Potter e gli altri studenti-maghi di Hogwarts banchettavano. La giornata si è conclusa con una festa indimenticabile tra musica, danze e spettacoli. Il martedì grasso alla San Filippo Neri si è trasformato così in un’esperienza unica, dove la scuola è diventata il cuore pulsante di un mondo magico, lasciando nei bambini il ricordo di un giorno speciale, vissuto tra sogno e realtà. Per la gioia e la soddisfazione anche di genitori e nonni.