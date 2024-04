Campus estivi Sport In. Le attività per i bambini

In merito ai campus estivi indetti dalla srl ’Sport In’ sono state date alcune indicazioni che riportano erroneamente, a causa di un fraintendimento, collaborazioni e indirizzi delle sedi dei campus, creando confusione tra l’associazione e le società che operano all’interno delle citate aree. ’Sport In’ svolge le sue attività di campus estivo dal 10 giugno al 15 settembre e sono: ’Ludolandia Summer Camp’ all’interno di Ludolandia in via Ronchi 48 per bambini da 9 mesi a 4 anni, dalle 7.30 alle 16.30; ’Apua Summer Camp’ all’interno del parco avventura Apuapark (ex Versilpark) in via Fescione, dalle 7.30 alle 16; ’Estate in corsa’ al campo scuola di Massa in via Oliveti, dalle 7.30 alle 17 ed ’Estate in Spiaggia’ al bagno ’Pupa e Mocambo’, dalle 8 alle 16. L’amministratore delegato di ’Sport In’, Giulia Firomini, precisa: "Nessuna attività – dice – viene svolta sulle Apuane né tanto meno ci sono collaborazioni o utilizzo degli spazi alla Comasca di Ronchi. Inoltre la Comasca, nel periodo estivo, svolge attività analoghe alle nostre e aver citato erroneamente tale luogo può indurre le persone interessate alle nostre attività ad iscriversi a un altro campus estivo a discapito della nostra attività sulla quale investiamo tantissime energie". Per informazioni sui campus si può chiamare i numeri 340 6219202 (Giulia) oppure 328 9643965 (Sonia).

v.b.