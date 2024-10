Campareccia, festa per Papa. Giovanni XXIII

Campareccia in festa per il decimo anniversario della canonizzazione di Papa San Giovanni XXIII, al secolo Angelo Giuseppe Roncalli. L’appuntamento è per domani, alle 15, nel piazzale dominato dalla grande statua che raffigura il "Papa buono" e anche il "Papa della pace". Il monumento a Papa San Giovanni XXIII, realizzato dallo scultore Riccardo Rossi, è stato inaugurato il 26 giugno 1973 nella suggestiva piazzetta che si affaccia sulla vallata del Frigido. L’opera dedicata al "messaggero evangelico di fraternità e di pace", come si legge alla base del monumento stesso, domina la località Campareccia, sullo sfondo della catena delle Apuane che si apre a ventaglio davanti al mare. A sostenere la realizzazione del monumento fu un comitato promotore con il professor Giovanni Bertilorenzi e l’opera fu portata a termine grazie al contributo di enti pubblici, autorità e cittadini benefattori. La festa di domani è promossa dalle parrocchie di San Carlo, Pariana, Altagnana e Antona, di cui è parroco don Primiero Scortini. Presiede la celebrazione Don Flavio della chiesa di Sotto il Monte (Bergamo), paese natio di Papa Roncalli. La cerimonia sarà accompagnata dal canto dell’assemblea parrocchiale con la presenza della Confraternita del Santissimo Sacramento. Una messa e tante preghiere affinché cessino le guerre tra Russia e Ucraina, tra Israele e i Paesi del Medio Oriente. Don Primiero invita la popolazione a unirsi alla preghiera con la chiesa, Papa Francesco e San Giovanni XXIII. Il monumento dedicato a Papa Giovanni XXIII oggi si presenta ripulito e restaurato. Si incontra sulla provinciale Massa-Arni, dopo aver superato Antona. Saranno presenti alla cerimonia rappresentanti di associazioni di ciclisti e motociclisti in segno di devozione.

Angela Maria Fruzzetti