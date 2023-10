Nuova campagna di vaccinazioni. Ecco dove è possibile in provincia

Massa Carrara, 24 ottobre 2023 – ‘Dammi un vaccino, anzi due’, da uno slogan parte la campagna regionale di vaccinazione contro l’influenza e il covid19. "La vaccinazione è consigliata ed offerta gratuitamente alle persone con almeno sessant’anni o che rientrano nell’elenco dei soggetti a cui è stata raccomandata dal Ministero – riporta la Regione – donne in gravidanza, operatori sanitari e sociosanitari e cargiver di soggetti fragili, oltre a tutti coloro che hanno tra 6 mesi e 59 anni e soffrono di una situazione di fragilità, possono prenotare l’appuntamento sul portale della Regione Toscana". Per vaccinarsi ci si può rivolgere al medico di famiglia, dal pediatra di libera scelta e nelle farmacie convenzionate. Il primo quantitativo di 34mila e 500 dosi apre così le porte alla campagna che viene affiancata anche dalla vaccinazione antinfluenzale.

In provincia i centri Asl dove è possibile prenotare la vaccinazione di persona sono due e si trovano: ad Avenza alla sede del distretto sanitario in via Campo d’Appio 6 e ad Aulla nella sede del distretto sanitario in piazza della Vittoria 22. "L’obiettivo delle campagne vaccinali - ricorda la Regione - è quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di malattia nelle persone anziane e con elevata fragilità, oltre a proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. Sulla base di questi presupposti sono stati individuati i gruppi a cui la vaccinazione è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente. Per la vaccinazione contro il Covid19 viene utilizzata una nuova ed aggiornata formulazione di vaccini a mRNA e proteici che potrà essere dose di richiamo o ciclo primario, anche assieme al vaccino antinfluenzale".

Ripartirà da giovedì 26 anche nella farmacia comunale di via Capitan Fiorillo a Marina di Carrara, la campagna vaccinale con servizio gratuito per gli over 60 dove "il vaccino antinfluenzale, come da linee guida del Ministero della Sanità - riporta Nausicaa – potrà essere effettuato anche contestualmente al vaccino anti covid19 senza alcun rischio e in tutta sicurezza dai farmacisti. Il cittadino potrà scegliere quindi se procedere al doppio inoculo in un unico appuntamento specificandolo in sede di prenotazione. È possibile prenotare telefonando allo 0585 633780 o chiedendo direttamente nella farmacia".