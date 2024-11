Campagna contro le riniti e i disturbi cronici. Visite gratuite da Rossi

Naso che gocciola, starnuti, ostruzione nasale, occhi che lacrimano: sono sintomi molto fastidiosi già durante un comune raffreddore, figuriamoci se si manifestano in forma cronica e diventino così invalidanti da limitare anche le attività sociali. Anche quest’anno torna ‘Il mio naso ribelle’, le visite gratuite organizzate dall’Aicna, l’Accademia italiana di citologia nasale ed eseguite da Valentina Rossi (nella foto), otorinolaringoiatra e socio fondatore dell’Aicna nel suo ambulatorio al civico 6 di via Verdi dalle 15 alle 19 di oggi. Più conosciute sono le forme allergiche, dove la mucosa del naso è sottoposta a stimolo irritativo innescato da pollini, polvere e altri allergeni, ma esistono anche le forme non allergiche ‘cellulari’, in cui tutti i test allergici risultano negativi, ma che presentano sintomi simili. L’Aicna ha scelto novembre proprio per ché ci sono meno pollini nell’aria e i sintomi non sono da ricondurre ad allergie. Grazie a questo esame non invasivo e indolore che può essere eseguito anche in ambito pediatrico, possono essere differenziate le diverse forme di riniti non allergiche cellulari, così da poter eseguire una terapia il più possibile mirata al tipo cellulare riconosciuto, controllare e prevenire l’insorgenza delle complicanze come asma e poliposi nasale. Per appuntamenti chiamare il 388 18.84.052.