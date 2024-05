Cambia la viabilità a Marina

Oggi in occasione dell’annuale Fiera di San Giuseppe Artigiano si rende necessaria la modifica della viabilità lungo alcuni tratti stradali a Marina di Massa. In via Pisa (tratto via Empoli/via Serchio), via Empoli (tratto via Serchio/via Pisa), piazza Paolicchi, parcheggio lato mare scuola Don Milani scatta il divieto di transito e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in genere, con esclusione di quelli attinenti lo svolgimento della fiera e dei mezzi di soccorso, dalle 7 alle 21. Via Grosseto: divieto di transito e sosta con rimozione coatta stessa fascia oraria, è consentito accesso residenti con area di sosta privata. In via Serchio-via Pisa (tratto via Serchio-via Rossini) istituzione senso unico di marcia, direzione mare.