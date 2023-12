Callas La lirica festeggia il compleanno

In questi giorni tutto il mondo sta celebrando il centenario della nascita di Maria Callas. Anche gli amici della lirica del circolo ’Mercuriali’ ricordano “la divina” con un galà lirico-sinfonico con l’orchestra del Festival Puccini di Torre del Lago diretta dal Maestro Daniele Agiman. Un doveroso omaggio all’arte di uno dei più grandi soprani di tutti i tempi e una delle più grandi artiste del secolo scorso che non è circoscritta al solo ambito musicale ma che assume una valenza storico-artistica di tutti i tempi.

Per ricordare il grande soprano greco il Circolo Carrarese Amici della Lirica “A. Mercuriali”, col sostegno del Comune di Carrara, organizza domenica alle 21, al Teatro degli Animosi di Carrara, un concerto con un cast d’eccezione. Il Maestro Agiman è una delle più raffinate bacchette dei nostri giorni, oltre a vantare una carriera internazionale di primo piano avendo diretto ben 80 tra le più importanti compagini orchestrali di tutto il mondo, svolge un’attività ultredecennale di docenza, è il titolare della cattedra di direzione d’orchestra al Conservatorio ’ Verdi’ di Milano, e e ha curato la preparazione musicale dell’allestimento della fortunata edizione de “La cambiale di matrimonio” di Rossini andata in scena lo scorso ottobre al Teatro degli Animosi che ha registrato uno strepitoso successo. E’, inoltre, il direttore stabile dell’Orchestra Sinfonica di Pesaro.

Sei grandi artisti riprodurranno le pagine più significative del vasto repertorio della Callas che la hanno consacrata alla storia del melodramma. Tre soprani interpreteranno le grandi eroine callasiane: Rebeka Lokar che ha da poco inaugurato trionfalmente la stagione del Teatro Petruzzelli di Bari con “Turandot”, Valentina Boi, da poco rientrata dal trionfo con “Aida” a Montevideo e la giovane Aitana Sanz Pérez in questi giorni impegnata nel “Flauto magico” al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Al loro fianco il mezzosoprano Teresa Romano reduce dal debutto in “Fedora”. A fianco di queste quattro voci femminili uno dei tenori più acclamati al mondo, lo spagnolo Celso Albelo, primo tenore della storia a ricevere l’Oscar della Lirica - il prestigioso International Opera Award - ricevuto nel 2010 e nel 2012 - famoso per il suo straordinario registro acuto e sovracuto, particolarmente adatto al repertorio belcantista della prima parte della carriera callasiana. Chiude questo formidabile sestetto di voci il baritono Sergio Bologna, beniamino del pubblico carrarese, che col Maestro Agiman, Rebeka Lokar e Valentina Boi ha condiviso straordinari successi nei maggiori teatri italiani ed internazionali e che vanta un vastissimo repertorio di oltre 40 ruoli da protagonista. Per la sua importanza l’evento è stato inserito nelle celebrazioni del mese pucciniano organizzato dal Festival Puccini di Torre del Lago che quest’anno assume un’importanza ancora più significativa in quanto annuncia e anticipa le celebrazioni di Puccini 100 per la ricorrenza del centenario dell’autore di Boheme.

Per i biglietti il circuito Vivaticket e al botteghino del Teatro degli Animosi. Il costo è 25 euro per i posti di platea e palchi centrali, 20,00 i palchi laterali e 10 in loggione.