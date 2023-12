Calcio, premiati gli atleti studenti nel giro della nazionale under 18

Alla palestra dell’Istituto Barsanti-Salvetti-Einaudi-Fiorillo, sono stati premiati dal Panathlon Carrara per la categoria atleti-studenti di alto livello per i risultati conseguiti nello sport (calcio) e nello studio, gli alunni: Thomas Tognoni e Diego Mascardi, ambedue nel giro della nazionale under 18. Perseveranza, abilità, serietà, competenza, sono tutti elementi che gli hanno permesso di emergere sia nella scuola che nello sport. Il dipartimento di educazione fisica nella figura del professore Maurizio Fatticcioni, sempre presente nel dare opportunità ai calciatori studenti, ha improntato un programma di lavoro che sta dando visibilità alla struttura sportiva dell’Istituto Barsanti, scuola professionale ben nota nella città e nella provincia per le ottime opportunità lavorative che offre ai ragazzi e alle ragazze.

(A sinistra l’alunno Tognoni, al centro il professor Fatticcioni e a destra il portiere della nazionale under 18 Mascardi).