Precipita dalla scala in giardino: 62enne in gravissime condizioni

Tresana (Massa Carrara), 14 ottobre 2024 – Stava facendo alcuni lavori a casa, quando all’improvviso è caduto, facendo un volo di due metri. Paura domenica pomeriggio a Barbarasco, grande frazione del comune di Tresana, dove un uomo ha avuto un incidente domestico piuttosto grave.

La chiamata ai soccorsi è arrivata nel primo pomeriggio, intorno alle 14, dalla famiglia dell’uomo che era fuori casa a svolgere alcuni piccoli lavori, come era solito fare. L’uomo, di 62 anni, era sopra una lunga scala che gli serviva per svolgere alcuni lavori e all’improvviso è caduto. Forse per distrazione, forse è scivolato o magari ha perso l’equilibro, ma purtroppo non è riuscito a tenersi ben saldo ed è finito a terra. I familiari hanno subito avvisato i soccorsi, sul posto sono intervenuti i medici del Pet, l’ambulanza con i militi della Croce bianca di Aulla e i carabinieri, che svolgeranno tutte le indagini del caso, per scoprire i motivi della caduta.

L’uomo è rimasto cosciente durante il soccorso, purtroppo dopo la caduta non riusciva più a sentire sensibilità alle gambe, quindi è stato avvertito Pegaso 3, atterrato poco lontano da casa sua, in un campo. Ha riportato un politrauma ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa dove è tuttora ricoverato e dove gli hanno prestato tutte le cure del caso.

