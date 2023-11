Cade dalle scale, giovane madre in fin di vita

Massa Carrara, 11 novembre 2023 – Una giovane madre di due figli sta lottando tra la vita e la morte per una terribile caduta dalle scale di casa. I medici la stanno curando da più di 24 ore nella speranza di riportarla in vita, nonostante il colpo alla testa sia stato diagnosticato come gravissimo. La donna è una carrarese di 32 anni e adesso si trova ricoverata in rianimazione all’ospedale di Pisa. Erano all’incirca le quattro della mattina della notte tra mercoledì e giovedì quando la donna per cause ancora ignote è scivolata dalle scale di casa sbattendo con forza la testa sui gradini. Una caduta inaspettata che non ha dato il tempo alla giovane madre di chiedere aiuto o di gridare.

Dopo aver ruzzolato dalle scale la giovane madre è rimasta a terra priva di sensi. I familiari hanno allertato i soccorsi non appena si sono accorti che la donna non era più nel suo letto, ma giaceva distesa lungo le scale di casa. Giunti sul posto i sanitari hanno subito capito che per la trentaduenne la situazione era piuttosto drammatica. Immediata la corsa in ospedale, ma appena arrivata al Noa vista la gravità del caso per lei è stato disposto il trasferimento all’ospedale Cisanello di Pisa.

Adesso la donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dove i medici stanno facendo il possibile per far rientrare l’emorragia e farla tornare a casa dai suoi due figli. Una caduta con dei risvolti complessi che ha portato i sanitari a diagnosticare un trauma subdurale, vale a dire una raccolta di sangue all’interno della scatola cranica, localizzata a livello delle meningi, tra la dura madre e l’aracnoide.