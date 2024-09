Cadavere nel bosco, la scoperta a Carrara. Indagini in corso, tutte le ipotesi al vaglio

Carrara, 21 settembre 2024- Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi in un bosco nei pressi del borgo di Noceto, a pochi chilometri da Carrara. Il corpo si trovava sotto al paese di Castelpoggio, in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere, vicino al campo sportivo.

La scoperta è stata fatta da un giovane del luogo che in quel momento stava cercando funghi. Subito allertate le forze dell’ordine, che ora sono al lavoro per cercare di dare un’identità alla persona deceduta. In base ad un primo esame visivo, il cadavere si trovava lì da diversi giorni.

Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. In base a quanto appreso, il terreno in cui è stato trovato il corpo sarebbe di proprietà privata. Indagini in corso da parte della polizia.