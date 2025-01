“Caccia” alle risorse per il mercato dei pescatori

L’approdo dei pescatori al Cinquale ha bisogno da alcuni anni di una bella riqualificazione, così come le casette per la vendita del pescato fresco. Così l’amministrazione comunale di Montignoso ha deciso di partecipare al bando della Regione Toscana che mette a disposizione risorse del piano nazionale Feamp, Fondo europeo per gli affari marittimi, pesca e acquacoltura. La finalità è un "ammodernamento delle aree portuali dedicate alla pesca", finalizzato all’ottenimento di un finanziamento per la realizzazione di lavori di riprogettazione di un’area posta in via Grillotti, relativa al Mercato Ittico Pescatore con l’obiettivo di rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale e promuovere condizioni favorevoli al suddetto settore".

Il progetto ha un valore complessivo di 400mila euro. Oggi il Mercato Ittico pescatori è costituito da sei strutture prefabbricate in legno di modeste dimensioni che si affiancano lungo via Balilla Grillotti. La riqualificazione prevede diverse linee di intervento per il miglioramento della filiera di vendita con la riqualificazione anche in termini di sicurezza dello scarico e del trasporto del pescato dal punto di sbarco al punto di vendita. Si parte dalla riqualificazione della banchina nell’area di sbarco dei pescatori, mediante idropulitura e tinteggiatura a base di silicati geoattivi per protezione e decorazione delle parti in cemento armato.

Sarà installato un montacarichi per le operazioni di trasferimento del pescato in sicurezza dalla banchina al punto vendita e delle attrezzature di pesca ai locali posti su via Grillotti. Nel progetto è prevista la posa in opera di strutture amovibili in legno per il ricovero delle attrezzature da pesca, la vendita del pescato e i servizi igienici, mediante la preventiva rimozione dei prefabbricati esistenti che vertono in uno stato fatiscente avanzato. Sulle coperture dei prefabbricati sarà installato un impianto fotovoltaico da 10 kW con sistema di accumulo, dotato anche di impianto di ricarica per le biciclette elettriche. La riqualificazione riguarderà anche l’illuminazione generale. Per la sicurezza, è previsto un sistema di videosorveglianza integrato, alimentato a celle solari, interrogabile anche via web dagli utenti autorizzati. Infine una centralina meteo a celle solari collegata tramite wi-fi ad un sistema centralizzato dotato di memoria solida anch’esso interrogabile via web, per il rilevamento della velocità e della direzione del vento, umidità, temperatura, precipitazioni, livello UV, intensità della luce, visualizzazione delle precipitazioni con valori storici in memoria, allerta per valori massimi e minimi, avviso di gelo/ghiaccio, indicatore del clima interno, visualizzazione della pressione atmosferica, indice meteorologico per punto di rugiada, fattore di raffreddamento del vento (Windchill), indice di calore e fasi lunari.