Bus piccoli?. Autolinee farà una verifica

Sul bus stretti come sardine? In merito alle proteste di alcuni clienti di Forno, Autolinee Toscane fa presente che al momento non è giunto al proprio servizio clienti alcun reclamo. E invita gli utenti a utilizzare per le proprie segnalazioni l’apposito Form (https://www.at-bus.it/it/parla-con-at) "perché in questa maniera è possibile per gli uffici svolgere immediatamente le indagini conoscitive apposite e decidere poi le azioni più utili da compiere per migliorare il servizio per i clienti".

Ma Autolinee Toscane entra anche nel merito della questione, ricordando come Forno con 11 corse feriali giornaliere "sia uno dei paesi di montagna con un livello di servizio bus maggiore nel bacino apuano". At fa presente che i bus di dimensioni medie e grandi (10 metri o 12 metri, quindi più capienti) non possono svolgere il servizio nelle località come Forno di Massa perché le strade non sono così ampie da permettere ai mezzi manovre in sicurezza. Anzi, spesso, anche i mezzi di dimensioni ridotte (8 metri e 9 metri, e quindi con capienze ridotte) incontrano difficoltà a causa delle autovetture private parcheggiate in divieto di sosta (questo capita spesso al capolinea a Forno) che costringono i bus a manovre particolarmente complesse. Tuttavia, Autolinee Toscane ha deciso di verificare la situazione delle linee bus che servono la località di Forno e, nel caso, di utilizzare i bus più capienti tenendo conto, ovviamente, delle condizioni di viabilità e manovra dei mezzi che devono essere svolte sempre nella massima sicurezza per autisti e clienti.