Bucchioni e il libro su Luciano Spalletti

“Luciano Spalletti il vincente” è il libro di Enzo Bucchioni che si presenta oggi alle 17 al Teatro della Rosa di Pontremoli. L’autore è stato per lungo tempo inviato speciale e direttore del Quotidiano Sportivo de La Nazione-Il Resto del Carlino-Il Giorno. Bucchioni ora collabora con Gazzetta dello sport, Radio Sportiva e molte emittenti televisive nazionali. Sarà intervistato dalla giornalista Manuela Ribolla. Spalletti è protagonista di una grande carriera che lo ha visto raccogliere successi in Italia e all’estero, alla guida di squadre in cui ha lasciato il segno: Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma, Zenit San Pietroburgo, Inter.