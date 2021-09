MONTIGNOSO Un vasto incendio ha colpito ieri le colline di Montignoso, lambendo le abitazioni e generando terrore. Enorme il dispiegamento di forze provenienti da tutta la regione per cercare di domare le fiamme. Il rogo è divampato poco prima delle 18 di ieri, per iniziare subito a espandersi nel verde in maniera incontrollabile. Le fiamme, partite dalla località Poggio, hanno attaccato boschi e vigneti. Poi, complice la siccità degli ultimi mesi, il fuoco ha preso a...

MONTIGNOSO

Con il passare dei minuti, la colonna di fumo bianco, ben visibile anche dal centro di Massa, ha iniziato ad ingrandirsi. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco di Massa, giunti sul posto con un’iniziale gruppo di dodici uomini, supportati dal contributo di venti volontari, che hanno lavorato a terra e presidiato le abitazioni più vicine. A gettare acqua sulle fiamme anche due elicotteri della Regione. Ma alle 19 l’incendio non si riusciva a circoscrivere, iniziando anzi a lambire alcune abitazioni. "Siamo preoccupati – dichiarava il sindaco Gianni Lorenzetti - perché la direzione delle fiamme rischia di mettere in pericolo alcuni cittadini. Non abbiamo ancora effettuato evacuazioni, ma le squadre della Protezione civile e i volontari sono già qui e pronti ad intervenire per organizzare l’evacuazione nel caso la situazione dovesse peggiorare".

Con il peggiorare della situazione, alcuni cittadini hanno deciso di passare la notte fuori. Col calare della sera, gli elicotteri hanno dovuto sospendere le loro attività ma, intorno alle 20, le fiamme hanno ripreso vigore rendendo necessario l’intervento di ulteriori mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco. Alle 22 la situazione si è ulteriormente aggravata e sono arrivati rinforzi da diverse stazioni della regione, in particolare Pisa, Prato, Lucca e Pistoia. Un totale di oltre quaranti vigili del fuoco, più decine di volontari, ha lavorato per ore per tentare di domare le fiamme e preservare l’incolumità della cittadinanza. "La situazione è critica, ma per ora sotto controllo. Tutte le case sono presidiate da volontari e forze dell’ordine" dichiarava alle 23 il sindaco Lorenzetti: "Per adesso è difficile capire come evolverà l’incendio, dipende anche dalla direzione del vento e dall’umidità". Una giornata di paura e devestazione che ha aggiunto altre fiamme sulle colline della provincia.