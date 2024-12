Botteghe storiche, ecco il bando

Pronto il bando per individuare i negozi che potranno fregiarsi del titolo di ‘botteghe storiche’. Il bando per il censimento delle attività è stato presentato ieri nella commissione Attività produttive presieduta da Luca Vinchesi, dopo che il tema era già stato discusso in consiglio. Stando alle indicazioni del bando, le attività potranno essere inserite nel nuovo ‘Albo comunale delle botteghe storiche e delle botteghe storiche di eccellenza’ e potranno esporre e utilizzare un logo che le identifichi come tali. Potranno essere inseriti nell’albo tutti quei negozi, bar, ristoranti e attività artigianali aperti da almeno cinquant’anni per quanto riguarda le botteghe storiche, o settant’anni per quanto riguarda le botteghe storiche di eccellenza che abbiano una superficie non superiore ai 250 metri quadrati e rispettino diversi elementi qualitativi. Tra questi devono essere presenti profili di storicità e tradizione dell’attività economica esercitata, i locali devono avere inoltre specifiche caratteristiche storico artistiche, deve esserci una riconosciuta tradizione familiare o ancora la presenza di prodotti storicamente realizzati e commercializzati o di strumenti, apparecchiature, arredi di specifico interesse storico e artistico all’interno del locale.

"I criteri che abbiamo scelto – spiega l’assessore al Commercio Lara Benfatto – sono gli stessi che sono già stati individuati a livello nazionale e che a breve dovrebbero confluire in un decreto legge per costituire un albo nazionale di questi esercizi commerciali. Il nostro obiettivo è quello di andare a dare non solo un riconoscimento a queste attività, ma anche valorizzare il ruolo che rivestono tanto per il nostro tessuto commerciale quanto per tutta la collettività. Sono altresì convinta che la denominazione di ‘bottega storica’ possa avere importanti ricadute anche in termini di promozione turistica visto che stiamo parlando di piccole e grandi eccellenze nostrane. Iniziative simili, proprio per questo motivo, sono già da tempo al centro della discussione con gli altri Comuni dell’ambito di Riviera apuana". Tutte le aspiranti botteghe storiche dovranno fare domanda scrivendo una pec all’indirizzo mail [email protected]