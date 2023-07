Ricordando Pietro Fontana. Nella scuola media Cocchi di Licciana Nardi si è svolta la premiazione della seconda borsa di studio intitolata a Pietro Fontana, scomparso il 30 marzo 2020, docente di lettere per 20 anni nella scuola. Il concorso, fortemente voluto da Katia e Dimitri, la moglie e il figlio, è rivolto agli alunni delle terze medie. Un buono di 500 euro spendibile per materiale scolastico in una libreria di Aulla: quest’anno è andato a Matteo Valentino Novelli, che oltre ad aver conseguito la votazione più alta fra i ragazzi delle terze medie, si è distinto per aver supportato i compagni, dimostrando sensibilità e responsabilità, collaborando per promuovere un ambiente inclusivo. Fontana riteneva che ogni ragazzo fosse potenzialmente un buon alunno, bastava riuscire a farlo ‘sbocciare’.

La premiazione si è svolta alla presenza della dirigente scolastica Ilaria Zolesi, del sindaco di Licciana Nardi Renzo Martelloni, dell’assessore alla Cultura Barbara Germi e dei familiari del professor Fontana. La motivazione del premio: "Nel triennio l’alunno Matteo Valentino Novelli ha sempre osservato con consapevolezza le regole date e condivise, sapendone spiegare anche il senso, si è distinto per avere sempre supportato di propria iniziativa i compagni, e collaborato con tutti in modo costruttivo, promuovendo un ambiente sereno e inclusivo. Ha dimostrato sensibilità e responsabilità, ha saputo operare scelte autonome con maturità, ricorrendo in caso di necessità all’aiuto dell’insegnante. Ha affrontato le difficoltà, imparando dagli errori, nelle situazioni conflittuali ha cercato strategie costruttive". Katia e Dimitri hanno comunicato una novità per il prossimo anno: saranno assegnate due borse e per ottenere quella nuova si terrà conto non dei voti finali, ma del progresso che lo studente ha fatto, rispetto alla situazione di partenza.