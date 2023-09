Body painting: Fruzzetti istruttore ai Mondiali a Massa

L’artista massese Maurizio Fruzzetti, maestro d’arte e bodypainter professionista, ricoprirà il prestigioso ruolo di istruttore al campionato del mondo di body painting, il World Bodypainting Festival, in programma dal 26 al 30 settembre a Klagenfurt, in Austria. Fruzzetti rappresenta una punta di diamante nel panorama della bodyart a livello internazionale e fa parte dei migliori artisti al mondo selezionati nel contesto internazionale per l’anno 2023. Una grandissima soddisfazione per Fruzzetti. La sua arte fa il giro del mondo, dal Canada all’India, dal Giappone all’Australia, diffondendo lo stile italiano delle forme geometriche, ispirando le nuove generazioni di artisti, in un dialogo tra i diversi popoli della terra. La spiccata competenza artistica, riconosciuta nel titolo di Ambasciatore della Skin Art, racconta l’originalità e l’unicità della sua espressione artistica. Il suo inconfondibile stile geometrico viene rappresentato attraverso una visione schematica delle forme, la continua ricerca dell’armonia, dell’estetica e la natura come fonte d’ispirazione. Ad oggi Fruzzetti è impegnato nella creazione di performance d’arte nel mondo della moda e dello spettacolo, spesso impegnato nella giuria artistica di concorsi nazionali e internazionali e come ospite d’onore in eventi prestigiosi.