Blues, rock, jazz e pop: i Rojabloreck al Dms stage

Stasera alle 21,45 al Dms Stage i Rojabloreck condurranno in un viaggio prog tra sogno e quotidiano, influenzato da blues, rock, jazz e pop. I Rojabloreck si sono formati nel 2009 a Massa e dal 2018 contano 4 membri: Francesco Bendinelli, voce, basso e strumentini, Michele Messina, chitarra e cori, Nicola Sciarpa, tastiere e cori e Pietro Vitaloni, batteria e cori. Con il loro prog giullaresco propongono brani che spaziano tra la vita di tutti i giorni e il surreale, mantenendo come filo conduttore i testi ironici, rigorosamente in italiano e cantano di tutto ciò su cui, normalmente, non si scriverebbe una canzone. Nei loro pezzi la musica prende spunto da ogni tipo di genere, dal blues al rock, dalla classica al jazz, pop e fusion. Dietro alla voglia di uscire dalle righe, nascondono un’attenta ricerca musicale ed un accurato studio dei testi. Nel 2022 vanno in onda su Rai 1 a “The Band”, condotto da Carlo Conti, con l’arrangiamento de “La notte vola” di Lorella Cuccarini unito e “Nel blu, dipinto di blu” di Domenico Modugno. I loro live strizzano l’occhio al cabaret, con la comicità che entra a far parte delle canzoni e dello spettacolo. Fanno rock? Pop? Funk? Cabaret? Kathakali (teatro-danza indiano)? Ascoltateli ma la risposta non la troverete, perchè in loro troverete un mix sorprendente.