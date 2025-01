Blues Brothers. Lo show acrobatico

Oggi e domani la biglietteria del teatro Animosi sarà aperta per la prevendita dello spettacolo ‘Let’s twist again!’ della compagnia di acrobati kenioti ‘The Black Blues Brothers’ in programma per giovedì alle 21. Lo spettacolo è un omaggio al celebre film di John Landis ‘Blues Brothers’ ed è stato applaudito tra gli altri da Papa Francesco e dal principe Alberto di Monaco. Uno spettacolo acrobatico comico musicale, con una colonna sonora indimenticabile (da Glenn Miller a Keith Emerson, da Chubby Checker a Elvis Presley, passando per Aretha Franklin) che accompagna un repertorio dinamico e divertente. Oggi la biglietteria sarà aperta dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 18,30, domani dalle 10 alle 12,30 e dalle 18 alle 21. Posti platea e palchi centrali 22 euro (20 ridotto), palchi laterali 16 (14 ridotto), loggione 12 (11 ridotto).