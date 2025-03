Bisignani nuovo manager del gruppo Sanlorenzo

Massimo Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo, ha annunciato la nomina di Renato Bisignani nel ruolo di responsabile di marketing e comunicazione. Con una laurea in Economia e management alla Bocconi, negli ultimi 20 anni Bisignani ha maturato importanti esperienze in contesti internazionali prestigiosi, nei settori automotive e lusso, iniziando la sua carriera in Renault, nella divisione Formula 1, passando poi in Ferrari, dove in 6 anni ha ricoperto diversi incarichi. Quindi nel 2021 è passato in Aston Martin. Ora alla Sanlorenzo guiderà la funzione brand, marketing & communications per contribuire allo sviluppo e all’implementazione di nuove strategie, al fine di rafforzare sempre più l’identità e la visibilità del gruppo a livello globale.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Renato nella nostra squadra, che anno dopo anno diventa sempre più grande ed eterogenea – afferma il cavalier Perotti –. La decisione di avere un manager di talento, con una grande esperienza nel settore del lusso di alta gamma, consentirà a Sanlorenzo, ma anche a Bluegame e Nautor Swan, di continuare a conseguire importanti successi, consolidando la nostra posizione nel segmento".

"È motivo di grande orgoglio ed entusiasmo – dice Bisignani – affiancare un imprenditore visionario, oltre che grande innovatore della nautica, come il cavalier Perotti. Nel corso degli ultimi vent’anni ha saputo trasformare Sanlorenzo, creando un’eccellenza italiana e leader mondiale nel settore".