Bilancio in rosso della ‘Regina Elena’. I conti sotto la lente della commissione

Stavolta in commissione bilancio non sono volati gli stracci. C’è stato il secondo passaggio in commissione sui conti in rosso della casa di riposo Regina Elena. Si parla di oltre 300mila euro. Nella seduta precedente era scoppiata la bagarre con l’opposizione perché il direttore Antonio Sconosciuto (nella foto) aveva attribuito la colpa dell’ennesimo buco di bilancio alla commissione consiliare per non aver approvato il regolamento. Nello specifico ad affrontare la tematica era stato il consigliere dei 5 Stelle, Matteo Martinelli, che anche nella seduta di ieri ha voluto rincarare la dose. In commissione oltre al direttore sconosciuto c’era tutto il cda della casa di riposo Regina Elena, l’assessore al sociale Roberta Crudeli e quello alle Partecipate, Carlo Orlandi. In sostanza Martinelli ha di nuovo fatto presente che i soldi stanziati dal Comune di Carrara lo scorso anno per spese straordinarie sono finiti in quelle ordinarie, senza che i conti dell’azienda riportassero dei miglioramenti. Martinelli ha poi rimarcato che la mancanza di adozione del regolamento non è attribuibile al consiglio comunale, e chiesto alcune delucidazioni su costi e investimenti, riservandosi ulteriori interventi. Insomma l’azienda speciale pur avendo superato la delicata fase della pandemia e nonostante le iniezioni di soldi da parte del Comune di Carrara non riesce a recuperare il buco di bilancio, e questo nonostante siano state aumentate le rette degli anziani ospiti. Se ne riparlerà nella prossima seduta di commissione presieduta da Benedetta Muracchioli.