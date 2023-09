Bikers mobilitati per Elia Motogiro e raccolta fondi

I biker si mobilitano per Elia, bambino sarzanese affetto dalla sindrome Poic. Alla Club House 22 Lunigiana, a Licciana Nardi, sede dei Vikings Mc Italy – Lunigiana Chapter , sabato scorso, si è svolta una giornata dedicata ad Elia bambino di 8anni non molto fortunato, affetto dalla sindrome di pseudo-ostruzione intestinale cronica pediatrica.

La giornata di beneficenza è partita già dal pomeriggio con un motogiro della Lunigiana e sosta aperitivo al Birrificio del Moro di Pontremoli al rientro presso la Club House c’erano ad aspettare i motociclisti, oltre ad Elia altri bambini che hanno provato l’emozione di salire su bellissime Harley Davidson ed altre custom per fare qualche foto ed un piccolo giretto.La risposta alla chiamata per questo evento è stata davvero eccezionale, oltre a tanti biker sono intervenute tante persone esterne all’ambiente motociclistico che, per aiutare questo bambino, si sono addentrati in questo mondo a loro sconosciuto. Presenti ala manifestazione anche un gruppo di soci del Lions Club International Vara Sud.La festa è andata avanti fino a ora tarda con musica dal vivo grazie alle band, Cuba Libre Punk Rock Band di Massa Carrara, Rattipennughi di Genova e Rotta17 Rock Blues Band di Massa Carrara. Mentre le band suonavano uno street food sfornava panini di ogni genere e patatine fritte e dal bancone del bar della Club House 22 viaggiavano boccali di birra. Tutto questo mentre tutti i presenti, bambini compresi, si divertivano, chiacchieravano e facevano la fila davanti alla cassetta della raccolta fondi.

A fine serata, con i genitori di Elia si è aperta la cassetta della raccolta fondi, e con grande piacere si è potuto constatare la generosità delle persone che erano state presenti alla serata, a quella somma i Vikings MC Italy - Lunigiana Chapter hanno aggiunto una loro offerta. E’ bello vedere che ancora ci sono tante persone che si prodigano per aiutare il prossimo specialmente quando il prossimo è un bambino che dovrebbe avere come unico pensiero il giocare e lo stare insieme ai coetanei. I Vikings Mc Italy – Lunigiana Chapter ci tengono a ringraziare tutti coloro che sono intervenuti ed hanno contribuito alla raccolta fondi per dare un piccolo aiuto a questo bambino ed alla sua famiglia.

Natalino Benacci