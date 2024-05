Biglietteria di Autolinee nell’ex pensilina Agip

Dopo anni di abbandono e speranze, la rinnovata pensilina ex Agip all’imbocco del principale trivio cittadino dopo essere diventata punto di informazione turistica interessa anche al gestore del trasporto pubblico regionale. L’idea è aprirci una nuova biglietteria di Autolinee Toscane. Insomma, a 4 anni dall’acquisizione dell’immobile da parte del Comune e dopo lavori per 130mila euro di recupero della storica struttura, questo locale diventa strategico: è in pratica alle porte del centro città e da qui partono i tre principali viali che collegano Massa al mare. La pensilina, una volta inaugurata, è stata subito utilizzata come punto di accoglienza turistica Iat, e "ha rappresentato un importante ruolo di promozione del territorio, nonché di pubblicizzazione e diffusione di tutti gli eventi organizzati nel corso dell’anno nel territorio comunale", sottolinea la giunta nell’atto di indirizzo che ora ne promuove un ulteriore utilizzo. Perché a Massa per ora c’è una biglietteria di Autolinee ma "risulta necessaria l’apertura di un ulteriore sportello per la rivendita dei biglietti per il trasporto pubblico locale nel centro cittadino al fine di migliorare la fruizione del servizio ai cittadini e in particolare alle persone più anziane che non hanno familiarità con i moderni strumenti di acquisto dei titoli di viaggio" E l’idea è quella di utilizzare la pensilina ex Agip quale nuova biglietteria di Autolinee Toscane, attraverso una concessione di utilizzo a titolo gratuito ad Autolinee. Il gestore del trasporto pubblico ha già dato disponibilità per l’avvio del servizio di rivendita dei biglietti nelle mattine di martedì e giovedì sino al 30 giugno prevedendo una pausa a luglio e agosto, riprendendo poi dal 15 settembre al 31 dicembre che possono essere prorogati.