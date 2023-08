"Bidoni davanti all'opera di Baldini a Carrara: indignazione di Balocchi"

Lo scultore Pier Giorgio Balocchi, ex docente dell’Accademia di belle arti, si è indignato perché a Torano hanno posizionato sei cassonetti della differenziata davanti alla scultura di Simonetta Baldini, la compianta compagna del docente che aveva realizzato quell’opera proprio in occasione di ‘Torano notte e giorno’. Non solo, i bidoni sono proprio sotto a bassorilievo del 1400. Balocchi ha denunciato l’inconveniente via social suscitando l’indignazione del mondo dell’arte e di numerosi estimatori delle opere di Baldini, la ex docente di scenografia dell’Accademia cittadina scomparsa prematuramente due anni fa dopo una lunga malattia. In molti si sono uniti all’indignazione dell’ex compagno, non solo per aver posizionato dei bidoni davanti a una scultura. Secondo l’ex docente si tratta di una cosa "molto grave perché la preziosa scultura è stata coperta dai cassonetti". Torano è considerato il paese degli artisti, ma quei bidoni "sono un insulto per l’arte". "Questo sarebbe Torano, il paese degli artisti? È una vergogna e chiedo a chi di dovere di intervenire subito. Gli organizzatori nel metterli davanti alla scultura di Simonetta di sono comportati con leggerezza, sono arrabbiato. Si vede che a Torano l’arte non è più di moda ed è diventato il paese della mangiata. Forse è meglio lasciar perdere l’arte: organizzate una fiera in piazza".

A.P