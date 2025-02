Biblioteche, l’affondo della Cisl: "Basta con le esternalizzazioni"

La Funzione pubblica della Cisl dice "no" alla scelta di esternalizzare il servizio delle biblioteche comunali di Avenza e Marina di Carrara. Nello specifico a parlare della necessità di potenziare e riportare i servizi in mano al personale delle biblioteche è Enzo Mastorci, il segretario generale della Cisl funzione pubblica Toscana Nord. Sulla questione l’amministrazione comunale preferisce al momento preferisce non rispondere, facendo sapere che lo farà in un secondo momento.

"Dopo Marina di Carrara dove da tempo non c’è più il personale comunale ci viene comunicato dalla dirigenza la volontà di esternalizzare anche la biblioteca di Avenza – scrive Mastorci –. Come sindacato abbiamo manifestato all’incontro, dove a decisione già assunta, siamo stati chiamati a discutere sulla nuova organizzazione. Ma andiamo per ordine. Il 24 dicembre abbiamo ricevuto una comunicazione dove si diceva che il personale della biblioteca di Avenza sarebbe stato trasferito a Carrara, e dove ci proponevano una nuova organizzazione interna".

"A seguito della nostra richiesta di un’apertura del confronto, prevista dal Ccnl siamo stati convocati lo scorso 15 gennaio per informarci che era stata confermata la stessa impostazione – prosegue Mastorci –, esternalizzazione del servizio di Avenza e nuova organizzazione della biblioteca di Carrara. Per il personale di Carrara ci vengono prospettati turni con rotazione mensile da parte del segretario generale, e turni con rotazione settimanale da parte della dirigente, segno evidente di poca chiarezza anche interna. A quel tavolo come Cisl Fp abbiamo rimandato al mittente la proposta di esternalizzazione della biblioteca di Avenza, sottolineando come nel tempo il personale delle biblioteche comunali (tutte) si fosse impoverito. Abbiamo manifestato il nostro dissenso rispetto alla esternalizzazione, e abbiamo chiesto alla dirigente Cinzia Compalati quale fosse il futuro delle biblioteche di Carrara. La risposta è stata debole, approssimativa e per nulla convincente".

"Non avendo ricevuto risposte concrete all’incontro del 15 gennaio, dopo un’assemblea con il personale, come sindacato abbiamo chiesto un incontro alla sindaca Serena Arrighi senza ricevere ad oggi nessuna risposta – aggiunge Mastorci –. Riteniamo che tutte le biblioteche del Comune di Carrara debbano essere potenziate, e che serva un progetto di reinternalizzazione del servizio di Marina di Carrara piuttosto che l’esternalizzazione di quello di Avenza. Senza un piano chiaro di potenziamento del servizio, che abbia un respiro lungo, non condivideremo nessuna scelta che l’amministrazione potrà mettere in campo. E inoltre è opportuno fare chiarezza: la scelta di esternalizzare la biblioteca di Avenza è una scelta politica, oppure una scelta organizzativa gestionale della dirigente Compalati? Serve chiarezza e attendiamo la convocazione della sindaca".