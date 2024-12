Biblioteca Giampaoli: preoccupazioni per la chiusura e il futuro dei servizi a Massa

Apertura garantita, ma a quali condizioni? Se lo chiedono gli utenti della Biblioteca civica Giampaoli mobilitati negli ultimi giorni per fare piena luce sul ’destino’ dei servizi bibliotecari una volta che la sede di piazza Mercurio sarà chiusa per lavori di ampliamento e riqualificazione. Più precisamente da giugno 2025 fino a giugno 2026. l problema era stato sollevato di recente dagli utenti della biblioteca in piazza Mercurio, i quali avevano lanciato una petizione online oltre che cartacea – che ha ottenuto un boom di adesioni che superano di gran lunga il migliaio di firme – da presentare poi in Consiglio comunale. Al che, il Comune di Massa aveva risposto garantendo l’apertura al pubblico fino a giugno 2025, con la rassicurazione di star studiando "varie ipotesi per assicurare la continuità del servizio". "Nonostante le rassicurazioni del Comune di Massa – ribadiscono gli utenti della biblioteca – abbiamo ancora molti dubbi su come verranno gestiti i servizi durante queste periodo di lavoro. Negli scorsi giorni, grazie a una forte mobilitazione, siamo riusciti a raccogliere oltre mille firme online e centinaia di adesioni cartacee per sollecitare l’amministrazione a trovare una sede alternativa. Nonostante ciò, le rassicurazioni ricevute non hanno dissipato i nostri dubbi. Già la scorsa settimana, infatti, la biblioteca è rimasta chiusa per due giorni a causa di problemi di sicurezza legati ai primi interventi", scrivono gli utenti. "Questi episodi – aggiungono – hanno alimentato le nostre preoccupazioni: Come sarà garantita la sicurezza dell’utenza e del personale durante i lavori? Cosa accadrà nei momenti in cui sarà necessario interrompere l’erogazione di energia elettrica o eseguire interventi strutturali invasivi? Come sarà possibile consultare i libri, studiare e organizzare incontri culturali senza interruzioni significative?".

"Ad oggi – spiegano gli utenti –, l’amministrazione non ha fornito un piano chiaro e dettagliato per affrontare queste criticità. Le generiche rassicurazioni non bastano. La biblioteca Giampaoli è un pilastro culturale per la comunità di Massa, e la continuità dei suoi servizi, oltre alla sicurezza degli utenti, deve essere una priorità assoluta. Per questo motivo chiediamo: la pubblicazione di un piano operativo trasparente, l’individuazione e l’attivazione tempestiva di una sede alternativa e la comunicazione in largo anticipo di eventuali interruzioni. La cultura e il diritto all’accesso agli spazi pubblici non possono essere relegati a questioni secondarie o gestiti in modo improvvisato".

I. V.