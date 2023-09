'Bertolini' si allarga a Pontremoli: acquisita la 'Palagini'

Un imprenditore pontremolese consolida le attività industriali nella siderurgia toscana. Si tratta di Pier Giovanni Bertolini,74 anni, di origine pontremolese, ma pisano di adozione, alla guida del gruppo che porta il suo nome, attivo con tre aziende a Livorno, Viareggio e Faenza che ora sono diventate quattro. Il gruppo Bertolini ha acquisito la società Palagini Siderurgica di Empoli, azienda storica fondata nel 1936, che ha preso il nome di ’Bertolini siderurgica’. Ne ha dato notizia il gruppo che distribuisce prodotti lunghi e piani in acciaio, di cui fanno parte Siderimport3 Sri (Livorno), Ispra Sri (Viareggio) e Acciaioservice Srl ( Faenza). Queste aziende disponevano già di tre magazzini di circa 20mila metri quadrati coperti su aree di circa 50mila metri di piazzali. La new entry Palagini ha 20 dipendenti, che si aggiungono ai 30 lavoratori dello stabilimento di Guasticce e agli altri 40 distribuiti fra gli impianti di Viareggio e Faenza. Una forza lavoro che raggiunge un fatturato di 50 milioni l’anno per la produzione e vendita diretta di prodotti siderurgici in pronta consegna. Bertolini si è laureato in Economia a Pisa ed entrato nel mondo del lavoro alla Magona un’azienda specializzata nella produzione di acciaio a Piombino. "Sono soddisfatto per questa acquisizione della Palagini dal gruppo Clerici di Brescia - dice l’industriale - non solo perché si tratta di un’azienda storica, ma perché consente al gruppo di fare un salto in avanti garantendo maggiormente alla clientela regionale le forniture necessarie".

