Bersani infiamma il Pd "Non permettiamo alla destra di radicarsi Tutti uniti per vincere"

È stato un rientro in grande stile per il metaforista della politica italiana nel partito che anni fa seguiva la sua linea. Pier Luigi Bersani le ha scagliate tutte ieri mattina in sala della Resistenza, arrivato in città per sostenere la candidatura di Enzo Romolo Ricci a sindaco di Massa. Lo smacchiatore di giaguari, tra un colpo di ’quest’acqua qua’ e una ’mucca nel corrodio’ ha rimesso la lancetta dell’orologio indietro di 10 anni, provocando non poche emozioni ai nostalgici del Pd. Intervistato dalla capo servizio de La Nazione Emanuela Rosi e dal collega del Tirreno Massimo Braglia, l’ex presidente della Regione Emilia ha raccontato la sua idea di Italia. Presenti, tra gli altri, il segretario provinciale Pd Enzo Manenti, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti e l’ex deputato Fabio Evangelisti. "Schlein ha fatto 30, si può fare 31: c’è ancora tanto popolo da richiamare, abbiamo un campo da costruire. La destra attuale ha radici antiche, è corporativa e gerarchica secondo la sua base culturale. Dobbiamo evitare il suo radicamento: altrimenti avremo un uomo al comando con il presidenzialismo e corporazioni sotto. Non c’è molto tempo: dobbiamo chiamare tutte le forze e organizzarci. Siamo per il fisco generale progressivo, la sanità per tutti, rispettiamo quello che ci dice la Costituzione. A Massa ci sono sei candidati a sinistra: il mio consiglio è che al ballottaggio dobbiamo cercare di non metterci le dita negli occhi. In questi casi se il segnale decisivo venisse dai vertici si andrebbe un po’ più spediti. Non conosco Massa bene, quindi mi fermo qui, ma tra andare da soli e fare apparentamenti c’è anche la via di mezzo, si potrebbe fare anche quello...". Il tema si è poi spostato sulla zona industriale. Bersani ha incontrato prima le sigle sindacali: "Il tema delle bonifiche è cruciale per tutta l’Italia. Dove hai cultura industriale da 50 anni, non devi buttarla via. Serve un fondo rotativo pubblico e metta in entrata la rivalsa a chi ha provocato il danno e poi fai partire le operazioni di bonifica".

Entusiasta il candidato Ricci: "Stimo Bersani per il lavoro fatto per il centrosinistra. Di altri non ho memoria in questo senso. Venerdì è l’ultimo giorno di campagna elettorale: la destra ha lasciato poco alla città, un piccolo piano sul Pnrr e alcune piazze. Meno che l’ex sindaco Volpi con i suoi progetti. Non credo che qualcuno possa rivotarlo un’altra volta. Noi vogliamo che Massa sia qualcosa che ci rappresenti nella macchina amministrativa. Tutto non potremo fare, ma con quel metodo di partecipazione lo attueremo al massimo. I temi sono molti: rischio idrogeologico, bonifiche, tutela del turismo. Forza, non arrendiamoci".