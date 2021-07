Carrara, 23 luglio 2021 - "Ragazzi, non smettete mai di sognare". E' questo il messaggio di Federico Bernardeschi. L'attaccante di Carrara, campione d'Europa con la Nazionale di Roberto Mancini, dice questo alla sua città, che lo ha premiato nella mattina di venerdì 23 luglio con l'alta benemerenza, una onoreficenza che viene conferita ai cittadini illustri che si sono distinti per particolari meriti.

La sala del Comune era purtroppo vuota a causa delle restrizioni anti covid, ma l'affetto virtuale è stato grande. Bernardeschi è reduce dal matrimionio con la sua Veronica, che si è celebrato poche ore dopo la vittoria all'Europeo. Tra i cittadini di Carrara che hanno ricevuto l'alta benemerenza in questi anni ci sono anche il cantautore Francesco Gabbani e un altro calciatore, Gigi Buffon.

Bernardeschi era visibilmente emozionato e ha tenuto a ringraziare la città, sottolineando il suo legame con il territorio. Le vacanze dopo l'Europeo per Bernardeschi si svolgono in buona parte proprio a Carrara. Ma tra qualche giorno, dopo il relax, sarà già tempo di calcio, di nuovo, stavolta con la Juventus. Per la preparazione alla stagione 2021 / 2022.

