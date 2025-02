Benessere e spirito di squadra. Lo sport per stare bene insieme

Per avere uno stile di vita sano occorre fare attività fisica, mangiare bene, non fumare e non essere pigri: tutto questo ci mantiene in salute, allunga la vita e ci consente di stare bene in mezzo agli altri. Negli ultimi anni, purtroppo, stiamo dedicando sempre meno tempo allo sport, mentre il passatempo preferito sono diventati i social, causando un aumento dello stile di vita sedentario.

Questo porta non solo ad avere, frequentemente, dei problemi fisici ma anche ad una riduzione delle capacità sociali e della cooperazione con gli altri. Lo sport infatti non è solo attività fisica ma è anche un’occasione per imparare il rispetto, la disciplina e l’importanza del lavoro di squadra. Quando si gioca in squadra si impara a contare sugli altri, a condividere i successi e le sconfitte e a sostenersi a vicenda nei momenti difficili. Fare sport ci permette di avere uno stile di vita sano e può addirittura contribuire a far crescere la comunità: un semplice esempio è rappresentato dalla giornata dei “Giochi Lasalliani”, evento di spicco per le scuole Lasalliane che si svolge ogni anno, in cui alunni e alunne provenienti da diverse zone dell’Italia si incontrano per giocare e sfidarsi in avvincenti gare di atletica.

Durante questa giornata, che è una vera e propria “Festa dello sport e dell’amicizia”, bambine e bambini delle scuole primarie Lasalliane affrontano prove di velocità e di resistenza: salto in lungo, corsa, lancio del vortex, staffetta, pallavolo, calcio e basket sono solo alcune delle attività sportive protagoniste di queste speciali manifestazioni a tema sportivo, in cui alunni e alunne si cimentano.

In queste occasioni è possibile mettere alla prova se stessi e sperimentare il vero spirito di squadra, basato sulla fiducia nelle possibilità di tutti: non c’è “il migliore” ma è fondamentale il contributo di ognuno per vincere una gara e se non si arriva primi poco importa perché ciò che conta è stare bene insieme, ridere, vedere le maestre che ci spronano e i nostri genitori che fanno il tifo per noi. Tutto questo “fa comunità” e alla fine della giornata siamo stanchi ma ricchi, perché ci siamo divertiti e abbiamo aggiunto al nostro “bagaglio di vita” una nuova esperienza che ci ha consentito, oltre che di passare del tempo piacevole, di imparare, di crescere e di unirci.

Il 19 maggio allo stadio “Giampiero Vitali” di Massa ci incontreremo nuovamente per l’evento dei “Giochi Lasalliani” e vi aspettiamo per gioire con noi in un clima festoso.