Battute di caccia straordinarie contro i cinghiali

Pontremoli (Massa-Carrara), 24 giugno 2024 - Una battuta di caccia al cinghiale con l’obiettivo di ’sfollarli’ allontanandoli dai coltivi, si è svolta ieri mattina a Pontremoli. Oltre ai gravi e costanti danni che gli ungulati selvatici arrecano alle coltivazioni agricole, in questi ultimi tempi si è affacciata sullo scenario agricolo-sanitario locale un ulteriore, grave problematica: quella della Psa, la peste suina africana, innocua per l’uomo ma che colpisce i suini domestici e quelli selvatici, in primis i cinghiali. E’ arrivata ormai da mesi nel limitrofo territorio parmense, alle porte della Lunigiana, ai confini con il territorio di Zeri e Pontremoli inseriti in ’zona rossa’.

E dunque ieri mattina, come accennato nel pontremolese, si è tenuta una battuta di caccia a questi onnipresenti selvatici, capaci in una notte di distruggere intieri campi di granoturco n patate e frumento. Un evento che ha visto la Polizia Provinciale e l’Asl operare congiuntamente, con l’ausilio anche di cacciatori specializzati in questo genere di caccia, al fine di eradicare o quanto meno sfoltire e allontanare dai coltivi questi dannosi selvatici. La zona interessata dalla battuta fra l’altro, presenta anche coltivazioni di mais, un cereale particolarmente gradito ai cinghiali. Le squadre hanno operato nella zona di Vignola e Scorano, località in linea d’aria sopra i Chiosi. A Scorano è stato abbattuto un esemplare e, a quanto pare, sarebbe stato prelevato un campione dalla sua carcassa da fare analizzare per verificare l’eventuale positività alla Psa. Si prevedono comunque ulteriori battute anche in altre località e Comuni della Lunigiana.