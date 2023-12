Barreca lascia e saluta commossa

Laura Barreca nella foto) annuncia le dimissioni dalla direzione scientifica del Mudac. La notizia, arrivata un paio di giorni fa in occasione della presentazione degli eventi 2024 nei musei cittadini, è stata ulteriormente sancita da una lettera di saluti che la ormai ex direttrice ha voluto rivolgere a tutte le persone con cui ha collaborato nel suo periodo trascorso a Carrara, dal 2019 ad oggi. "Sono onorata di avere prestato servizio a Carrara – ha commentato Barreca che dal primo gennaio 2024 non sarà più direttrice del mudac – e i motivi che mi hanno indotto a questa scelta sono di natura unicamente professionale. Da novembre 2022 ho assunto l’incarico come docente di ruolo all’Accademia di Belle Arti di Catania e la contestuale responsabilità di tali impegni non mi permette di dedicare al mudaC la cura di cui necessita. Sono certa che l’attività continuerà il percorso intrapreso, con l’auspicio che raccolga l’approccio partecipativo delle iniziative culturali e la natura inclusiva in ragione delle direttive dell’ICOM-International Council of Museums, e applicando gli indirizzi della ‘Carta di Carrara per l’arte e l’artigianato’, alla cui redazione ho partecipato, insieme alla Fondazione Pistoletto e ai rappresentanti delle Città Creative Unesco". Ecco quindi i tanti ringraziamenti che Laura Barreca ha aggiunto nella sua lettera di commiato dalla città. "Desidero ringraziare l’attuale e la precedente amministrazione, le assessore Gea Dazzi e Federica Forti. Grazie alla dirigente del settore Cultura Cinzia Compalati e a Guirardo Vitale, e ancora all’ufficio Cultura con Sandra Botti e Ilaria Tusini e ancora Anna Rossi. Grazie al personale amministrativo e al personale mudaC di Nausicaa, l’Accademia di Belle Arti di Carrara, Luciano Massari e Silvia Papucci e i colleghi docenti . Grazie anche a tutta la comunità degli artisti e artiste che hanno collaborato ed esposto le loro opere".