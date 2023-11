Barista, aiuto cuoco e operai per il comprensorio di Zeri Con l'arrivo della prima neve, le attività economiche di Zeri offrono lavoro: 1 barista, 1 aiuto cuoco, 3 operatori di impianti a fune. Contratti a tempo determinato, ore settimanali da venerdì a domenica. Formazione per il conseguimento dei patentini necessari. Visita il sito dei Centri per l'impiego di Massa Carrara.