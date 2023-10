Bar Paradiso quarto locale al mondo

Il cocktail bar Paradiso di Barcellona del carrarese Giacomo Giannotti (nella foto) è tra i cinque migliori bar del mondo, per la precisione il quarto. Così ha stabilito ‘The World’s 50 Best Bars 2023’, la più autorevole classifica mondiale dei migliori bar che si è svolta in questi giorni a Singapore. Lo speakeasy di Giacomo Giannotti, situato nel pittoresco quartiere del Born di Barcellona, rinomato per l’eccezionale qualità dei cocktail, le tecniche innovative, il forte interesse per la sostenibilità e l’esperienza esclusiva, ha un posto nella lista World’s 50 Best Bars dal 2018. Già sul podio dal 2021 con la medaglia di bronzo, Paradiso è stato proclamato miglior bar del mondo nel 2022. Questo risultato del 2023 conferma e rafforza la reputazione di Paradiso, un cocktail bar che ha ridefinito l’arte della mixology, guidato da un team dedicato che non smette mai di stupire i suoi clienti. Il successo del bar, infatti, anno dopo anno, è da attribuire al team, dinamico e unito, che costituisce la spina dorsale del bar, sotto la guida di Giacomo Giannotti.

"Sono 5 anni che siamo nella lista e come ogni anno non so descrivere l’emozione che sto provando – racconta Giacomo Giannatti, che ha chiamato il locale di Barcellona Paradiso in omaggio alla gelateria di famiglia Paradiso di Marina di Carrara –. Quest’anno come l’anno scorso sto pensando solo alle origini del bar: eravamo in 3 e ora siamo più di 40. Voglio ringraziare tutti i ragazzi, dal primo all’ultimo, perché è merito di tutti se siamo arrivati qui".