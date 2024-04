Baldetti primario della Senologia

CARRARA

Presto la Senologia avrà il suo primario. La conferma dalla vicesindaca Roberta Crudeli in risposta a un’interrogazione della consigliera di opposizione Maria Mattei. La consigliera è tornata a chiedere lumi su eventuali provvedimenti dello studio epidemiologico realizzato dal Comune insieme a Regione, Asl, Arpat, Ars, Ispro, Irpet e Cnr di Pisa. "Il mese scorso avevo chiesto all’amministrazione di informare i consiglieri – spiega Mattei – su eventuali provvedimenti per le azioni a tutela, per il miglioramento e il controllo della salute delle popolazioni residenti in aree Sin’ e dello studio epidemiologico, ma non è stata data risposta". Chiesti inoltre chiarimenti sull’unità di Chirurgia senologica del civico, diretta fino al 31 marzo da Gina Tassinari. "Un risultato costruito negli anni – aggiunge la consigliera – con un rapporto di fiducia con le donne che deve essere valorizzato, anche alla luce che la nuova delibera regionale pone in essere rispetto alle politiche di prevenzione della nostra zona". Alcune procedure burocratiche stanno rallentando l’iter per il nuovo primario ma, stando a quanto riferito dalla vicesindaca Crudeli, il percorso è ben avviato. "Stiamo lavorando per il trasferimento del dottor Gianni Baldetti (nella foto) – ha risposto la vicesindaca – che ha già esercitato qua. Tornerà in qualità di primario. Il servizio in questo periodo è stato garantito da Leonardo Barellini, primario della breast unit a Livorno, che viene due volte alla settimana".