Bagno di folla per Gabbani: "Voglio bene alla mia Carrara"

In centinaia i supporter che ieri hanno partecipato al firma copie di Francesco Gabbani. Sorridente e spumeggiante come sempre per salutare il folto pubblico che aspettava di avere il suo autografo sul nuovo album ‘Dalla tua parte’, il sesto per la precisione, Francesco dapprima si è affacciato alla finestra del primo piano del teatro e poi trascinato dall’entusiasmo è sceso sul cornicione esterno per salutare i suoi concittadini. Un exploit che ha mandato in visibilio tutti i presenti. Gabbani per tutto il tempo del firma copie ha dispensato sorrisi e parole a tutti i suoi supporter. Immancabili i selfie ricordo, in particolare c’erano numerosi bambini in attesa di vedere il loro beniamino. Una giornata speciale per tutti: per i supporter di Francesco e per lo stesso cantautore, reduce dal Festival di Sanremo con la canzone ‘Viva la vita’.

"Tornare a Carrara è sempre un’emozione difficile da spiegare attraverso le parole perché è un qualcosa che si tocca – ha detto Gabbani al nostro giornale –, un affetto rinnovato che continuo a sentire da parte dei miei concittadini, fortunatamente, perché con il passare degli anni potrebbero non darlo più, e invece è sempre una grande soddisfazione continuare a dare un senso a tutto quello che faccio. Essere sempre accolto così a casa mia mi dà sempre un grande senso di gioia e di grande soddisfazione e soprattutto di appartenenza".

Ad accogliere Francesco Gabbani c’erano l’assessore alla Cultura Gea Dazzi e l’assessore al Turismo Lara Benfatto, oltre naturalmente ai supporter di tutte le età, che anche stavolta non hanno fatto mancare il loro profondo amore a Francesco Gabbani. Le copie del nuovo album vendute dalla Mondadori Bookstore per questo firma copie alle 14,30 avevano già superato i trecentocinquanta biglietti, più quelle vendute agli Animosi.

Alessandra Poggi