Bagnini, farmacisti e operatori sanitari

Le offerte dal Centro per l’impiego di Massa Carrara. Info https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro

2 FARMACISTI Farmacia ricerca due farmacisti da inserire con contratto a tempo indeterminato 30 ore settimanali. Richiesta iscrizione ordine dei farmacisti, preferibile esperienza pregressa. Offerta MS-250900

1 BAGNINO Stabilimento balneare ricerca un/una bagnino per lavoro stagionale. E’ richiesto il possesso del brevetto ed è gradita esperienza e conoscenza base della lingua inglese. Sede Massa. Offerta MS-250898

1 DISEGNATORE Impresa produzione e montaggio di arredi, nautici e civili, cerca disegnatore per progettazione di arredi nautici e commerciali. Richieste competenze adeguate e ottima conoscenza di Autocad e software di modellazione 3D. Iniziale tempo determinato, possibilità di trasformazione. Sede Massa. Offerta MS-250871

3 PARRUCCHIERI Salone di parrucchiera li ricerca da inserire con contratto di apprendistato (età 18/29 anni). Indispensabile il possesso della qualifica professionale o aver frequentato corsi di formazione affini. Sede Carrara. Offerta MS-250843

2 OPERATORI SANITARI Struttura di assistenza residenziale per anziani ricerca 2 Oss od Osa in possesso di abilitazione per assistenza ospiti e gestione struttura. Preferibile esperienza. Sede Sarzana. Iniziale tempo determinato, possibilità di stabilizzazione. Sede Carrara. Offerta MS-250837

1 INFERMIERE Residenza per anziani ricerca infermiere. Full Time tempo determinato, possibilità di stabilizzazione. Sede di lavoro Comano. Offerta MS-250807 1

1 MARMISTA Ditta nel settore lapideo ricerca un rifinitore lapideo con esperienza in rifiniture, assemblaggi e conoscenza materiali lapidei. Iniziale tempo determinato, possibilità di stabilizzazione. Sede: Carrara. Offerta MS-250558.